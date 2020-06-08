Белорусская экономика является одной из самых долларизированных в Восточной Европе. Это снижает эффективность монетарной политики.

Заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб оценивает финансовую долларизацию в Беларуси на уровне 60%. Для сравнения: в Украине — 40−45%.

В обеих странах люди десятилетиями теряли доверие к национальной валюте, обращаясь к сильному доллару.

— Белорусы считают доллары надежным инструментом сбережений. И это сказывается на всей финансовой системе, — отметил экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук во время оналйн-дискуссии организованной Цэнтрам новых ідэй.

По его мнению, если бы не было финансовой долларизации, обесценился курс или укрепился, проблемы как таковой не возникало бы. Но большое количество долгов в иностранной валюте приводит к тому, что при значимых колебаниях, обусловленных влиянием извне, ухудшается качество активов.

«Нельзя просто сказать людям, что доллары уже не нужны»

— Мне часто возражают, что сейчас нельзя заставить человека сберегать в национальной валюте, если он этого не хочет и этого опасается. Но разрешить проблему долларизации можно только с этой стороны, – заметил Дмитрий Крук.

Одним из главных достижений монетарной политики последних лет эксперт считает переход к плавающему обменному курсу.

— То, что мы имеем монетарно улучшившуюся среду, во многом связано с этим переходом. При условии плавающего обменного курса он из распространителя шоков становится поглотителем, — подчеркивает Дмитрий Крук.

Но даже в условиях плавающего обменного курса доверие к своей валюте будет расти медленно, считает Дмитрий Сологуб.

— Только макроэкономическими методами этого не добиться, — уверен эксперт. — Должно пройти много лет консистентной экономической политики и структурных преобразований в экономике для того, чтобы уровень долларизации снижался. Нельзя просто сказать людям, что доллары уже не нужны, но можно это сделать рыночными методами.

Стоит ли бороться с долларом в кризис?

Экономист BEROC считает, что принятая Нацбанком стратегия повышения доверия к рублю способна снизить уровень долларизации.

— Это один из наиболее важных документов за последние 20 лет, – подчеркнул экономист.

Но стоит ли затевать преобразования в условиях коронакризиса?

— Несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру, возможно создание новых инструментов сбережений в белорусских рублях, — считает Дмитрий Крук. —Учитывая, что доходность сбережений существенно снизилась, для многих поиск альтернативных сбережений — весьма актуальная задача.

Для Беларуси такой запас — это акции, миноритарные пакеты условных «голубых фишек», номинированные в белорусских рублях, которые могли бы появиться на фондовом рынке. По словам экономиста, это позволит поглотить перевод сбережений из долларов в рубли, а валюта осядет в резервах Нацбанка.

Второй инструмент, имеющий хороший потенциал, — это гособлигации со ставкой, близкой к нейтральности, например, около 3% плюс инфляция.

— Фактически людям предлагают фиксированную реальную процентную ставку. В этом случае экономические власти берут на себя ответственность: если человек боится инфляции, они эту разницу на инфляцию погасят, − рассказал экономист.