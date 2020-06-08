Роман Абрамович купил за $120 млн картину Эдварда Мунка «Крик» — одно из главных произведений живописи ХХ века. Об этом сообщается в Telegram-канале Sothebyʼs Life.

Самое известное полотно в стиле экспрессионизма было выставлено на аукционе Sothebyʼs. Отмечается, что торги проходили 2 мая в Нью-Йорке, Абрамович в них участвовал по телефону.

Норвежский художник Эдвард Мунк создал четыре версии «Крика». Работа, приобретенная Абрамовичем, хранилась у частных коллекционеров. По данным СМИ, деньги миллиардера, заплаченные за картину, пойдут на строительство музея, центра искусств и отеля в Норвегии.

Ранее Абрамович после получения гражданства Израиля купил один из самых дорогих особняков в стране стоимостью $64 млн.