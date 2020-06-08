«Газпром» не намерен менять цену поставок газа в Беларусь на 2020 год, следует из сообщения российской компании.

«Ценовые условия поставки газа до конца текущего года были окончательно согласованы 14 февраля 2020 года», — сообщает управление информации ПАО «Газпром», информируя об ответе председателя правления «Газпрома» на письмо министра энергетики Беларуси, полученное на прошлой неделе.

«При условии полного соблюдения белорусской стороной уже достигнутых договоренностей в 2020 году, «Газпром» подтверждает готовность начать переговоры в отношении условий поставки газа с 1 января 2021 года», — также сообщает компания.

В конце мая «Газпром» сообщил, что белорусская сторона накопила долг за поставки газа в размере $165,57 млн. и «сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года».

Минск неоднократно, в том числе на высшем уровне, инициировал снижение цены на газ для Беларуси, которая упала на спотовых рынках в Европе до исторического минимума. Например, Минэнерго республики предложило «Газпрому» снизить стоимость газа для республики в 2020 году, в том числе за счет покупки части российского газа на бирже.

В минувшую пятницу Министерство энергетики Беларуси сообщило, что направило письмо в адрес председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с предложением обсудить методику ценообразования на газ с января 2021 года.

Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Беларусь по $127 за тысячу кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.