Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато предупредил, что людям во всем теперь придется жить, чередуя периоды самоизоляции.

Сато отмечает, что сейчас очень мало положительных тестов на антитела, которые проводятся в Японии и остальных странах. Около 99% населения не болело. Следовательно, нельзя исключать тот факт, что при второй волне зараженных будет больше. Если у 60% в организме будут антитела, то бояться нечего. Распространения COVID-19 не будет и новая волна заражений нам не страшна. К сожалению, до этого еще очень далеко, пишут РИА Новости.

Главную опасность второй волны ученый видит в неготовности принять огромное число пациентов сразу системой здравоохранения. Если болезнь начнет быстро распространяться – не будет хватать коек, аппаратов искусственной вентиляции легких, врачам не хватит сил и ресурсов помочь тяжелобольным.

— Если произойдет резкий рост заражений, то жертвы неизбежны, — отметил Сато.

Коронавирус будет приходить волнами, пока не будет проверенной временем вакцины. Люди будут жить, чередуя периоды самоизоляции. В Корее уже происходит нечто подобное. Подобное, возможно, будет и в других странах, подытожил инфекционист.