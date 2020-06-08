Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском"

Состоялся 12-й тур чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сообщаем результаты сыгранных матчей.
Голы: 1:0 — Барсуков, 16; 2:0 — Вакулич, 36; 3:0 — Павлючек (аг), 47; 3:1 — Сайчич, 72; 4:1 — Макаров, 88.
«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 1:1
Голы: 0:1 — Горбачик, 70; 1:1 — Сердюк, 90+1.
«Ислочь» (Минский район) «Рух» (Брест) 1:1
Голы: 0:1 — Диалло, 69; 1:1 — Комаровский, 70.
«Славия-Мозырь» — «Неман» (Гродно) 1:3
Голы: 0:1 — Марушич, 19; 1:1 — Нарх, 31; 1:2 — Марушич, 75; 1:3 — Марушич. 86.
Голы: 0:1 — Евдокимов, 6; 1:1 — Кики, 27; 2:1 — Нойок, 49; 3:1 — Гордейчук, 64; 4:1 — Лаптев, 71; 5:1 — Савицкий, 74; 6:1 — Савицкий, 82.
«Витебск» — БАТЭ (Борисов) 2:2
Голы: 0:1 — Нехайчик, 14; 0:2 — Драгун, 58; 1:2 — С.Волков, 79; 2:2 — Ксенофонтов, 90.
«Белшина» (Бобруйск) — «Динамо-Минск» 0:4
Голы: 0:1 — В.Климович, 5; 0:2 — Данило, 45; 0:3 — Горопевшек, 51; 0:4 — Вергейчик, 65.
«Шахтер» (Солигорск) — РЦОР БГУ (Минск) 1:0
Голы: 1:0 — Лисакович, 12.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|БАТЭ
|12
|8
|2
|2
|25-12
|26
|2
|Шахтер
|12
|7
|3
|2
|17-3
|24
|3
|Торпедо-БелАЗ
|12
|6
|4
|2
|16-10
|22
|4
|РЦОР БГУ
|12
|7
|1
|4
|17-14
|22
|5
|Динамо-Брест
|12
|6
|1
|5
|23-15
|19
|6
|Слуцк
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|7
|Неман
|11
|5
|2
|4
|17-13
|17
|8
|Динамо-Минск
|12
|5
|1
|6
|17-12
|16
|9
|Ислочь
|12
|5
|1
|6
|13-17
|16
|10
|Рух
|12
|3
|6
|3
|10-11
|15
|11
|Славия-Мозырь
|12
|4
|3
|5
|15-20
|15
|12
|Витебск
|12
|3
|6
|3
|13-15
|15
|13
|Минск
|10
|4
|1
|5
|14-22
|13
|14
|Городея
|12
|3
|3
|6
|8-17
|12
|15
|Смолевичи
|11
|1
|4
|6
|11-17
|7
|16
|Белшина
|12
|0
|3
|9
|9-27
|3