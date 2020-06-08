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Состоялся 12-й тур чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сообщаем результаты сыгранных матчей.

«Смолевичи» — «Городея» 4:1

Голы: 1:0 — Барсуков, 16; 2:0 — Вакулич, 36; 3:0 — Павлючек (аг), 47; 3:1 — Сайчич, 72; 4:1 — Макаров, 88.

«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 1:1

Голы: 0:1 — Горбачик, 70; 1:1 — Сердюк, 90+1.

«Ислочь» (Минский район) «Рух» (Брест) 1:1

Голы: 0:1 — Диалло, 69; 1:1 — Комаровский, 70.

«Славия-Мозырь» — «Неман» (Гродно) 1:3

Голы: 0:1 — Марушич, 19; 1:1 — Нарх, 31; 1:2 — Марушич, 75; 1:3 — Марушич. 86.

«Динамо-Брест» — «Минск» 6:1

Голы: 0:1 — Евдокимов, 6; 1:1 — Кики, 27; 2:1 — Нойок, 49; 3:1 — Гордейчук, 64; 4:1 — Лаптев, 71; 5:1 — Савицкий, 74; 6:1 — Савицкий, 82.

«Витебск» — БАТЭ (Борисов) 2:2

Голы: 0:1 — Нехайчик, 14; 0:2 — Драгун, 58; 1:2 — С.Волков, 79; 2:2 — Ксенофонтов, 90.

«Белшина» (Бобруйск) — «Динамо-Минск» 0:4

Голы: 0:1 — В.Климович, 5; 0:2 — Данило, 45; 0:3 — Горопевшек, 51; 0:4 — Вергейчик, 65.

«Шахтер» (Солигорск) — РЦОР БГУ (Минск) 1:0

Голы: 1:0 — Лисакович, 12.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском"

1 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" БАТЭ 12 8 2 2 25-12 26
2 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Шахтер 12 7 3 2 17-3 24
3 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Торпедо-БелАЗ 12 6 4 2 16-10 22
4 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" РЦОР БГУ 12 7 1 4 17-14 22
5 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Динамо-Брест 12 6 1 5 23-15 19
6 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Слуцк 12 5 3 4 17-17 18
7 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Неман 11 5 2 4 17-13 17
8 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Динамо-Минск 12 5 1 6 17-12 16
9 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Ислочь 12 5 1 6 13-17 16
10 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Рух 12 3 6 3 10-11 15
11 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Славия-Мозырь 12 4 3 5 15-20 15
12 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Витебск 12 3 6 3 13-15 15
13 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Минск 10 4 1 5 14-22 13
14 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Городея 12 3 3 6 8-17 12
15 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Смолевичи 11 1 4 6 11-17 7
16 Брестское "Динамо" по-чемпионски разобралось с "Минском" Белшина 12 0 3 9 9-27 3

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