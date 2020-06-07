Потенциальный кандидат в президенты 7 июня в Могилеве учил политической мудрости участников своей инициативной группы.

На встрече с ними он отметил, что уже на этом этапе кампания по выборам президента сопровождается провокациями со стороны властей и вызывает обоснованную тревогу у членов его команды.

Он сообщил, что пока в отношении пикетов, которые они выставляют, никаких провокаций не было. Но если вдруг кто-то попытается их совершить, то первым делом желательно позвонить в милицию. Если это сделать не получается, нужно сворачивать пикет и уходить, наставлял он присутствовавших.

Бабарико обратил особое внимание на такой порядок действий молодых мужчин, которые считают, что правду нужно обязательно отстаивать.

«В этой ситуации уйти, убежать – это самое главное мужество. Не надо размениваться на споры. Уйти спокойно – это будет лучше. Потому что, сохранив людей, сохранив то, что мы делаем, можно уступить. Это, еще раз повторю, не трусость. Это – мудрость», – провозгласил политик.

Напомнив, что уже были случаи, когда его команда помогала представителям других инициативных групп, Виктор Бабарико заверил, что, если кто-то из его штаба станет жертвой провокации, ему обязательно помогут.

«Если уж мы умеем помогать другим, то, поверьте, своим членам инициативной группы мы точно обеспечим защиту. В моей жизни никогда не было, чтобы я предавал друзей», – резюмировал он.