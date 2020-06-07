Так заявил 6 июня претендент в кандидаты на пост президента в Бресте на встрече с членами своей инициативной группы.

А начал он ее со слов о том, что для него сейчас очень важно. Не называя личности, он сказал, что «мы слышим от людей, которые, по идее, наняты народом управлять страной, уничижительно отзываются об этой стране». «Мы, говорят сделали эту страну, мы, если надо, никому ее не отдадим, мы, если надо, будем уничтожать собственный народ. Это на самом деле страшно!» – отметил Бабарико. Но далее утверждал, что абсолютно уверен, что ни один здравомыслящий человек ни в армии ни в каких-то силовых структурах, не возьмет на себя кровь своего народа.

Немалая часть разговора с присутствующими была посвящена вопросам экономического характера.

Политик признался, что тщательно изучил экономику и специфику регионов. Он считает правильным их равномерное развитие. В регионы надо делегировать больше полномочий.

На вопрос о его взгляде на перспективу приватизации крупных предприятий, выступающий ответил, что если приватизация укладывается в возможность эффективного восстановления предприятия, то почему бы и нет. Но приватизация – это не единственный путь реформирования производств. В каждом случае нужен анализ: как сделать предприятие эффективным. И, в первую очередь, надо спросить об этом у его руководителей. Они достаточно грамотные люди и надо менять практику навязывания решений сверху.

Виктор Бабарико считает, что главное, чтобы люди работали эффективно, а не просто для того, чтобы работать. Реформирование должно проходить без обострения социальных проблем, с превращением малого и среднего бизнеса в драйверы роста.

Вместе с приватизацией параллельно в обязательном порядке, а лучше заранее, должен создаваться спрос на рабочую силу со стороны негосударственного сектора экономики.

Оратор отметил: «Если и есть в Беларуси правильно и эффективно функционирующая система, то это точно финансовая. Она была построена одной из первых и на правильных конкурентных принципах. Это очень большая заслуга Беларуси. Белорусский рубль сегодня является единственно возможной валютой в нашей стране, как стране независимой. Нам не нужно ни новой валюты, ни единой валюты».

В ответ на вопрос об отношении к национальной символике, Бабарико процитировал Василя Быкова о том, что если будет у нас независимость, то будут у нас и свои символы, и свой язык.

По его мнению, символика очень важна для страны. Нужно найти компромисс без давления, чтобы люди сами выбрали. Для него проблема номер один – построение независимой страны, в первую очередь, с точки зрения экономики. Он думает, что ставить вопрос о национальной символике реально в конце президентского срока, когда будет виден результат. Руководитель государства, по словам Бабарико, во первых, должен предъявить стране достижения в построении независимой экономики и добиться у людей четкого понимания, что «мы – незалежная краіна. І па-другое, гэта вырашыць праблему аб’яднання нашай краіны вакол нашых нацыянальных сімвалаў».

Зато он точно определился, что нужно сделать в первую очередь. В первые же полгода, кто бы ни стал президентом, нужно инициировать референдум об изменениях в Конституции относительно ограничения президентских сроков и разделения властей.

Что касается развития системы образования в стране, то потенциальный кандидат в президенты рассказал, как он видит, чему нужно учить.

Во-первых, коммуникации, очень важно развивать в детях навыки работы в команде. Он отметил, что это будет востребовано, и белорусы в этом плане «очень хороши», так как терпимы к другому мнению.

Во-вторых, использовать достижения современных технологий. Беларусь в этом направлении стремительно развивается. В качестве примеров он привел развитие интернета, огромное количество гаджетов у людей и высокий уровень мобильной телефонизации.

В-третьих, навыки самореализации. Белорусам, по его словам, не хватает веры в себя.

Говоря о возможной фальсификации выборов, он сказал о том, что здесь перспективы для нее открываются при досрочном голосовании и при неявке избирателей. И подчеркнул, что его команда постарается сделать так, чтобы люди пошли голосовать 9 августа, чтобы эта дата стала праздником для белорусского народа.