Правозащитники ООН осудили «современный расовый террор и линчевание» в США

Группа независимых экспертов ООН призвала правительство Соединенных Штатов принять решительные меры для борьбы с расизмом, укоренившимся, по их словам, в системе уголовного правосудия этой страны, а также расследовать все случаи превышения силы со стороны полиции.

«Ровно 99 лет назад произошла бойня в Тулсе, когда были убиты люди африканского происхождения, их дома разгромлены, а имущество уничтожено, — напоминают спецдокладчики ООН. – Но и сегодня афроамериканцы по-прежнему подвергаются террору на расовой почве со стороны государства и частных лиц».

Правозащитники ООН «самым решительным образом» осудили убийства Ахмада Арбери, Бреонны Тайлор и Джорджа Флойда – чернокожих жителей США, ставших жертвами преступлений, совершенных на почве расовой ненависти. «Эти сцены вызывают не только возмущение, но и ужас – именно с этой целью и происходит линчевание в Соединенных Штатах», – считают спецдокладчики. По их словам, учитывая, что многие случаи насилия на расовой почве остаются в США без наказания, чернокожие американцы имеют все основания опасаться за свою жизнь.

25-летнюю Бреонну Тайлор, техника отделения скорой помощи, застрелили в собственной спальне, по ошибке – полиция ворвалась не в тот дом. 25-летнего Ахмада Арбери, вышедшего из дома на пробежку, преследовали и убили трое белых мужчин. 46-летнего Джорджа Флойда обвинили в использовании фальшивой банкноты, а белокожий полицейский на глазах у троих своих коллег задушил распластанного на земле мужчину, надавив на его шею коленом. Флойд потерял сознание, но полиция помешала оказавшимся рядом медикам помочь ему.

«Эти истории уходят корнями в прошлое, когда в США существовала полиция, отлавливавшая рабов, имущество рабовладельцев защищали с помощью насилия, а за преступления, совершенные против людей африканского происхождения, не наказывали», – подчеркивают спецдокладчики ООН.

В своем заявлении они приводят леденящие душу подробности убийства Ахмада Арбери: убийцы преследовали его, загнали жертву в угол, зажали его там, перегородив дорогу своим грузовиком, а потом выстрелили в него три раза. Затем, как сообщают свидетели, один из убийц произнес над телом своей жертвы расистское ругательство. «Именно так линчевали в эпоху «Джима Кроу», – напомнили правозащитники ООН. («Джим Кроу» – это неофициальное название законов о расовой сегрегации, существовавших в некоторых штатах США в 1890–1964 годах).

Эксперты также обеспокоены действиями полиции против участников акций протеста, которые проходят в ряде американских городов в ответ на эти и другие убийства. По их данным, стражи порядка прибегают к насилию и незаконным задержаниям и арестам тысяч демонстрантов. Как сообщается, журналисты из числа представителей расовых меньшинств в ходе этих акций также подвергаются преследованию со стороны полиции.

«Правительство США применяет насилие против демонстрантов и выступает с угрозами в их адрес, – отмечают спецдокладчики. – Совсем иначе – с пониманием и сочувствием – американские власти реагировали на демонстрации против карантина, введенного, чтобы остановить распространение COVID-19, и требования снять ограничения на работу парикмахерских и салонов красоты».

Авторы заявления указывают на тот факт, что 1 июня власти США заявили о намерении ввести войска для усмирения протестующих. «Этот инструмент применяют в Соединенных Штатах против людей африканского происхождения, но очень редко, – чтобы защитить их от угрозы», – подчеркивается в заявлении.

Правозащитники напомнили о выводах, сделанных в 2016 году Рабочей группой ООН по вопросу о людях африканского происхождения, которая назвала тогда поступающие сообщения об убийствах безоружных афроамериканцев – «верхушкой айсберга, отражающей расизм в системе правосудия».

Независимые эксперты ООН призвали правительство США прислушаться к рекомендациям Группы и принять меры, чтобы изменить эту ситуацию. В частности, предлагается пересмотреть положения, предусматривающие юридический иммунитет для полицейских, а также внести изменения в их военную подготовку. Стражи порядка без соответствующего обмундирования не должны участвовать в операциях, которые предполагают общение с населением.

Правозащитники ООН также подвергли критике существующую в США практику «разрешения заходить без стука» (no-knock warrant): она позволяет полиции при наличии санкции суда вторгаться в жилище подозреваемого без предварительного уведомления хозяев дома. Именно в ходе одного из таких рейдов – к тому же ошибочного — была убита Бреонна Тайлор.

Эксперты рекомендуют усилить контроль над действиями полиции, в том числе, обязав стражей порядка носить на себе камеру и регулярно проходить соответствующие тренинги, а также призывают проводить независимое расследование всех случаев внесудебных убийств, совершенных полицейскими.

Авторы заявления напоминают, что недавние инциденты произошли в США на фоне пандемии COVID-19, в результате которой пострадало непропорционально много людей африканского происхождения. Эта же группа населения, по мнению правозащитников ООН, чаще всего подвергалась преследованиям и сталкивалась со случаями превышения необходимой силы, когда полиция пыталась обеспечить правила социального дистанцирования, введенные, чтобы остановить инфекцию. Эксперты ООН и раньше поднимали эти вопросы. Свою озабоченность они также изложили в письме, направленном правительству США. Заявление, опубликованное сегодня, подписали более пятнадцати независимых экспертов ООН.

Спецдокладчики, напомним, не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу, но они уполномочены информировать и консультировать по конкретным вопросам в области прав человека или по ситуациям с правами человека в определенных странах. Спецдокладчиков назначает Совет по правам человека, членов которого, в свою очередь, выбирает Генеральная Ассамблея ООН.