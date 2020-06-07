«Организаторов задержали» — в милиции рассказали, что в Минске прошел неразрешенный митинг

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что в Минске где-то прошел (видимо, 7 июня) несанкционированный митинг.

“Организаторов и наиболее активных участников несанкционированного митинга задержали в Минске. При задержании некоторые граждане оказали неповиновение законному требованию милиционеров, препятствуя выполнению ими своих обязанностей”, — передает государственное агентство “Минск-Новости”. При этом не уточняя, когда и где произошло незаконное массовое собрание.

В то же время, незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр “Вясна” сообщает, что задержаны были люди не только в Минске, но и Гомеле. Милиция задерживала людей, которые пришли на легальные пикеты по сбору подписей в пользу конкурентов Александра Лукашенко.

Сотрудники милиции был в штатском и пытались посадить задержанных в микроавтобус без знаков принадлежности к МВД или КГБ.

Одним из задержанных стал лидер оппозиции Павел Северинец. Люди пытались отбить его и не давали выехать микроавтобусу, в который погрузили Павла.

Также возле Комаровского рынка задержан парень, который стоял с плакатом о достижениях Лукашенко за 26 лет.

В Гомеле задержан член инициативной группы Светланы Тихановской Александр Шабалин. Ему вручили повестку и сказали, что нужно проехать в отделение. После Александра Шабалина отвезли в Новобелицкий РОВД, якобы он является свидетелем по делу о краже. Начальник РОВД сказал активисту, что у него есть несколько дел, по которым он может задержать Шабалина в качестве свидетеля, передает правозащитный центр.

Задержан в Гомеле также Алексей Думенков. Брат задержанного сообщил, что парня караулили сотрудники милиции в штатском, а потом задержали. Милиционеры не представлялись, а задержанному завязали руки ремнем.

Список задержанных милицией (информация правозащитного центра “Вясна”):

Минск

1. Олег Бобровский

2. Валентин Фролов

3. Вероника Мищенко

4. Павел Северинец

5. Ольга Николайчик

6. Всеслав Пашкевич

7. Александр Гречишников

8. Алексей Ананич

9. Антон Антипов (освобожден)

(+ еще как минимум 2 человека)

Гомель

1. Александр Шабалин

2. Алексей Думенков

Лукашенко призвал навести порядок в Минске

Ранее действующий президент Беларуси и потенциальный кандидат Александр Лукашенко заявил, что не допустит в стране майданов в период проведения президентских выборов. Он также поручил председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку и правоохранительным органам обеспечить полный порядок в столице.

«Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить», — сказал Лукашенко на встрече с Сиваком 1 июня.