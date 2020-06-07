Несмотря на явные достижения в строительном секторе региона, есть, как говорится, и отдельные недостатки.

Комитет государственного контроля Могилевской области установил факты завышения стоимости строительства многоквартирных домов и выявил нарушения при проведении капитального ремонта жилья в Могилевской области.

Завышение стоимости строительства определено на 18 объектах. По инициативе КГК строители возвратили в бюджет более 100 тыс. рублей.

25 организаций и 29 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Общая сумма взыскиваемого ущерба составила свыше 160 тыс. рублей. Договорные цены на строительство трех многоквартирных домов, возведенных в том числе для многодетных семей и других льготных категорий граждан, благодаря контролерам снижены более чем на 150 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Комитета госконтроля, среди типичных нарушений – систематическое превышение предельных норм затрат на капитальный ремонт жилищного фонда.