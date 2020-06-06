Эксперты ООН призвали власти Беларуси прекратить репрессии против гражданского общества и обеспечить свободу выражения мнений в стране. В ходе протестов, связанных с арестом блогера Сергея Тихановского, были арестованы десятки активистов и журналистов.

В мае в Беларуси было арестованы по меньшей мере 195 человек, главным образом, правозащитников, журналистов, блогеров, медработников и активистов, как сообщают эксперты ООН, – только за то, что они выражали свое мнение или участвовали в протестах и пикетах, собирая подписи в пользу кандидатов на президентские выборы, запланированные на 9 августа. Анаис Марэн, спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси, предупредила, что аресты могут крайне негативно сказаться на активности гражданского общества и независимой журналистике.

Большинство инцидентов связано с арестом известного блогера Сергея Тихановского, который был задержан 6 мая. Протесты с требованием освободить Тихановского прокатились по всей стране. Находясь в заключении, блогер заявил о намерении баллотироваться в президенты, но ему было отказано в регистрации в качестве кандидата. Это решение спровоцировало новые демонстрации протеста в ряде городов, включая Гродно, где Тихановский был вновь арестован 29 мая.

По данным ООН, 69 человек были задержаны на 15 суток, 72 человека – оштрафованы. Им предъявлено обвинение в нарушении правил организации массовых мероприятий.

«Мы опасаемся, что предъявленные обвинения могут стать инструментом, с помощью которого власть пытается заглушить критикующие ее голоса кандидатов от оппозиции, правозащитников, журналистов, блогеров и других членов гражданского общества, включая медицинских работников», – сказала спецдокладчик, напомнив, что эти ограничения на свободу выражения мнений происходят за два месяца до президентских выборов, а потому вызывают еще большую тревогу.

«Мы призываем правительства прекратить систематически подавлять голоса членов гражданского общества и вместо этого создать атмосферу плюрализма, в которой граждане могли свободно, не опасаясь, осуществлять свое право на поиск и распространение информации, права на свободу выражения мнений, на мирные собрания и ассоциации», – заключила Анаис Марэн, которую поддержали ее коллеги, спецдокладчики по разным аспектам прав человека.

Напомним, что специальные докладчики по различным аспектам защиты прав человека назначаются Советом ООН по правам человека в качестве независимых экспертов и не получают зарплату за свою работу.