Супруга президента Украины помогла венской галерее заговорить по-украински

В знаменитой Альбертине появился украинский аудиогид. С радостью этой новостью в телеграм-канале поделился глава Украины Владимир Зеленский.

Как он пишет, по инициативе его жены и австрийской художественной галереи «теперь украинцы смогут услышать родной язык в музейных экспозициях «От Моне до Пикассо», во время экскурсии по залам дворца, построенного в духе эпохи Габсбургов».

Елена Зеленская анонсирует продолжение проекта по популяризации украинского языка в мире. Она сообщила, что сейчас на стадии звукозаписи аудиогид для Латвийского национального художественного музея в Риге. Ведутся переводы описаний экспозиций других музеев разных стран.