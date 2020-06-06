В субботу 6 июня в областном центре на Днепре руководитель города Владимир Цумарев рассказывал главе государства о том, как развивается инфраструктура Могилева.

Среди отремонтированных объектов тут значатся дороги и путепровод, родильный дом и больница скорой помощи, дворец культуры и футбольный манеж. В планах – строительство кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы, поликлиники в микрорайоне «Казимировка».

Но особая гордость местного чиновничества – благоустройство ландшафтно-рекреационного комплекса «Подниколье». Здесь уже немало сделано, но немало и предусмотрено, в том числе пляжная зона, туристический комплекс. Все это недалеко от центра города.

Александр Лукашенко вспомнил, каким было Подниколье в его молодости: «Это свалка была, отхожее место Могилева».

Назначенный в апреле прошлого года руководителем области бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц тоже нашел чем похвастаться перед президентом.

За первые 4 месяца этого года строительство, производство сельскохозяйственной продукции и розничный товарооборот в регионе подросли на 2–4 процента. Область вышла из числа отстающих.

За прошлый год завершены работы на 40 социально значимых объектах. Закончены некоторые долгострои. Реализуются инвестиционные проекты на таких крупных предприятиях как «Химволокно», «Белшина», «Моготекс», «Омск Карбон Могилев», на заводе газетной бумаги.

Александр Лукашенко поручил местному начальству уделить особое внимание развитию промышленного потенциала области.

Отмечая важность реализации программы развития юго-восточных районов Могилевщины, президент сказал: «Мы должны людям там дать не только надежду, но и шанс жить, растить детей». Эти места очень серьезно пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС.