Эти странные шведы: 20 тонкостей

6 июня – Национальный день Швеции. А что мы знаем о шведах, кроме музыкальной группы АВВА и детской писательницы Астрид Линдгрен? Возможно, предлагаемая публикация поможет составить представление о людях, которые строят государство всеобщего благосостояния или так называемый «шведский социализм».

О важности заблаговременного планирования, о тяге к сладкому по субботам, о неизбежности просмотра диснеевских мультиков на Рождество и о других удивительных особенностях шведского образа жизни – в 20 пунктах.

1. Планируют все и вся

Шведы – неустанные планировщики. Для душевного спокойствия важно быть подготовленным к ситуации и знать заранее до мелких деталей, что произойдет. Отпуска планируются за полгода, вечеринки – за месяц-другой. Практически в любой компании планированию отводят большую часть рабочего времени. Если позвать шведа в гости лишь за пару дней, то тот, скорее всего, откажет. Визит к бабушке в Мальмё или поход к ветеринару с кошкой намечены еще пять недель назад, и перенести никак нельзя: бабушка и кошка не поймут.

2. Любят греться на солнце

Северный климат и долгие месяцы без солнца делают свое дело: шведы одержимы пребыванием на свежем воздухе и желательно – на солнце. С середины весны и до начала осени шведов не заманить в помещение, покуда на улице не идет дождь с градом. Едва майское солнце неуверенно выглянет, на лужайках яблоку негде упасть – их уже оккупировали блаженствующие шведы в шортах и майках с наборами для пикника. По такому поводу не грех и с работы отпроситься: кто знает, вдруг это последний солнечный день в году?

3. Избегают незнакомцев

Только что-то экстраординарное вынудит шведа заговорить с незнакомцем на улице. Разве что телефон сломается или GPS откажет. Или все знакомые, у кого можно спросить, окажутся вне доступа. Патологически вежливым шведам непросто переступить границы чужого личного пространства. Беспроигрышная стратегия – заговорить со шведом первым, дружелюбно и уважительно соблюдая дистанцию.

4. Обожают «фику»

«Фика» – это слово отдается сладостным трепетом в любом шведском сердце. Смысл «фики» (от слова «кофе», в котором поменялись местами слоги) – пить кофе и общаться, а также поглощать излюбленные булочки с корицей, печенье и всевозможную сдобу. Делается это непременно в компании. Фика творит со шведами чудеса: они становятся более раскованными и легче идут на контакт. На работе фика обязательно случается по нескольку раз в неделю, а то и в день. Пропустить фику, с точки зрения шведа, дурной тон: это ведь не работа, которую можно отложить.

5. Считают дни до отпуска

Швед живет от отпуска до отпуска. Мысли о заветных отпускных днях помогают коротать длинные зимние вечера. Весной, с приближением дня икс, воображение уже рисует солнечные морские пейзажи. Тут уж, само собой, не до работы. Никакая высшая сила не заставит шведов вести бизнес летом. У сотрудников бюджетной сферы отпуск и подавно может достигать 35 рабочих дней. С конца июня и до середины августа страна закрывается на каникулы – на улицах крайне немноголюдно, да и случайные прохожие деловито спешат с чемоданами в аэропорт, на вокзал или на ближайший паромный причал.

6. Не наказывают детей

Одергивать детей, тем более чужих, в Швеции не принято. Замечания чаду родители делают дружелюбно – и только тогда, когда это совершенно необходимо. Урезонивают только словами. Любые шлепки исключены: Швеция была первой страной в мире, запретившей физические наказания детей. Не принято строго указывать детям, как они должны вести себя в обществе. Считается, что будущие граждане постепенно сами должны понять, что уместно, а что нет. А до тех пор взрослые готовы давать подсказки – и тренировать терпение.

7. Едят сладости по субботам

Каждую субботу, в семейном кругу перед телевизором, и взрослые, и дети самозабвенно объедаются сладостями: cреднестатистическая шведская семья съедает по 1.2 кг сладкого в неделю! Почему основной пик приходится на субботу? Видимо, чтобы хоть как-то ограничить неуемную тягу к сладкому.

8. Следуют правилам

Если на табличке написано «Не ходить по газону», то нога шведа ни при каких обстоятельствах не ступит на запретную территорию. Если сказано, что бумажные упаковки надо выбрасывать в специальную урну, то никому в голову не придет бросить туда окурок или бутылку. И если в компании работают с 08:00 до 16.30 с 45-минутным перерывом на обед, то шведы будут тратить на ланч ровно 45 минут и ни минутой больше. Ведь правила для того и правила, чтобы их соблюдать. Даже в мыслях нарушить какое-то предписание или, не дай бог, закон – об этом и речи быть не может.

9. Обсуждают погоду

Шведы готовы бесконечно говорить о погоде. Можно заметить, что сегодня прекрасный солнечный день, какого давно не было: вряд ли кто-то из собеседников поставит этот факт под сомнение. Если погода ужасная, то это тоже непременно нужно подчеркнуть и с удовлетворением отметить, что все с вами согласны. Более удобного предмета беседы не придумать. Если завести разговор на тему, не предполагающую единогласия, скорее всего, вместо ответа прозвучат неуверенные междометия. Обсуждения вопросов, в которых мнения могут разойтись, шведы избегают, покуда в этом нет острой необходимости. Не дай бог завести речь о политических пристрастиях или доходах. В конце концов кто-то из присутствующих сменит тему и обязательно заговорит о погоде.

10. Чтят равноправие полов

Все люди равны независимо от пола – эту мантру шведы слышат с детского сада. А потому и мальчики, и девочки на школьных занятиях учатся шить и вязать, печь булочки, плотничать и ковать по железу. Большинство шведских пап с рвением берут декретный отпуск, чтобы нянчиться с младенцем и менять памперсы, пока мама на работе. А также с удовольствием пекут шафрановые булочки и выращивают пеларгонию в горшках. Кто сказал, что это не мужская работа? Походу на футбол или забегу на мотоциклах она ничуть не мешает – и мама, кстати, в этом тоже с удовольствием поучаствует.

11. Опасаются вирусов

В Швеции опасаются гриппа и простуды. Кстати, шведская медицина не верит, что виной болезни могут быть сквозняк или холод. Каждую осень в поликлиниках стоят очереди на вакцинацию: ведь во всем виноваты бактерии и вирусы и плохо проветриваемые помещения. Поэтому дети и взрослые щеголяют в легких курточках зимой, а если кто-то заболел – то потому, что пообщался с носителем вируса. От тех, кто кашляет и чихает, держатся как можно дальше, даже если это члены семьи. И уж тем более здесь не оценят трудовой порыв коллеги, несмотря на кашель и насморк, вышедшего на работу.

12. Помешаны на экологии

Сортировка мусора и переработка пищевых отходов – лишь вершина айсберга. В супермаркет нередко отправляются с тряпичными авоськами или рюкзаками – чтобы не покупать вредные для экологии пластиковые пакеты. Мебель лучше купить подержанную: консьюмеризм губит окружающую среду. Каждую упаковку придирчиво изучают: нет ли вредных для экологии добавок? Если в новостях промелькнет, что какая-то фабрика или птицеферма загрязняет воздух или воду, или, еще хуже, содержит наседок в тесноте – ее продукцию немедленно перестанут покупать. Без компромиссов.

13. Смотрят одно и то же на Рождество

Рождество – событие огромной важности. Его отмечают всегда одинаково, в одном и том же кругу, с одним и тем же набором блюд на столе, и всегда с одной и той же телепрограммой, которая не менялась последние 50 лет. Это диснеевские мультики про Дональда Дака, которого шведы называют Калле Анкой, отрывки из «Белоснежки», «Быка Фердинанда» и прочей мультклассики. Никому в голову не придет переключить канал: с 15.00 до 16.00 вся страна, затаив дыхание, смотрит мультфильмы, которые знает наизусть. Причем взрослые, пожалуй, с большим интересом, чем дети.

14. Приносят с собой еду и напитки на вечеринку

На праздник шведы нередко приходят со своими продуктами и алкоголем. Таким образом, и хозяева экономят на приеме гостей, и те, в свою очередь, угощаются тем, что сами хотели бы попробовать. И все довольны. Чтобы не попасть впросак, стоит спросить у хозяев заранее: ”Что нам лучше принести с собой?” Ведь вечеринка – дело общее, вклад должен внести каждый.

15. Рано встают и ложатся спать

Путешественник, приехавший в Швецию впервые, удивится: улицы вымирают в девять вечера, бары пустеют после полуночи. Шведы спешат домой, чтобы лечь спать пораньше. Здесь любят четкий распорядок дня – и не расстались до конца с крестьянскими традициями. Страна находится на самом восточном рубеже Центрально-Европейского часового пояса: в Швеции относительно рано светает и рано темнеет. Поэтому, по меркам южной Европы или российских мегаполисов, шведы рано ложатся спать и встают ни свет ни заря. Тут уж не до ночных развлечений.

16. Избегают конфликтов

Если сосед включает громко музыку по ночам или без конца что-то сверлит, швед предпочтет искать справедливость на стороне – например, позвонит или напишет жалобу управдому. Если шеф на работе не разрешает взять отпуск в июле, то вместо споров с шефом швед обратится в профсоюз. И если наметились проблемы в отношениях с супругом, то откровенный разговор состоится, скорее всего, не с ним, а с семейным терапевтом. Какая бы неприятность ни случилась, всегда найдется третья инстанция, например, омбудсман, которому можно пожаловаться и который восстановит справедливость.

17. Не стесняются естественных потребностей

Несмотря на природную стеснительность, шведы довольно раскованы, если речь идет о личных потребностях и комфорте. К примеру, если шведу захотелось размяться на автобусной остановке: поприседать или потянуться – тот, нисколько не стесняясь публики, начнет делать упражнения. Если жмут ботинки, не стоит, бледнея и краснея, ждать, пока доедешь до дома – проще снять обувь прямо в общественном транспорте, продемонстрировать всему автобусу свои щегольские носки и расслабиться.

18. Соблюдают политкорректность

Главное в общении – никого не обидеть и не задеть. Жанр анекдотов непопулярен. Не говоря уже о том, чтобы публично пошутить над представителями какой-то социальной группы или страны. Добрососедские шутки про братьев-скандинавов? Только в самом близком кругу; а еще лучше спросить разрешения у соседей, можно ли над ними пошутить. Рекламные афиши и ролики изучают придирчиво: не задеты ли в них интересы каких-либо этнических групп или меньшинств? Нет ли стереотипной репрезентации женщин и мужчин? Если обнаружится мельчайшая неполиткорректность, кампанию осудят всем миром.

19. Оглядываются на других

Резко выделяться из толпы, хвастаться достижениями или достатком в Швеции не принято. Но быть хуже, чем твои соседи или коллеги по работе, – это тоже никуда не годится. Именно поэтому реклама по телевизору или в метро подчеркивает: «Уже больше 10 000 пользователей сумели сэкономить/разбогатеть на…», «Пока ты сидишь, твои соседи уже выигрывают в лото…». Услышав такой призыв, швед спохватится и купит лотерейный билетик. И если ваши соседи ездят в жаркие страны через три месяца на четвертый и ремонтируют кухню каждый год, то надо поднапрячься и не отставать.

20. Не мыслят дом без уюта

В будни и по выходным шведы толпятся в магазинах с дизайнерскими вазочками, подушками и лампами всех мастей. Такого в доме никогда не может быть слишком много: на уюте не экономят. На столах обязательно должны лежать нарядные скатерти. На скатертях – свечи: отдельный предмет культа в стране, скучающей зимой по солнечному свету. Шведы неустанно ремонтируют свои жилища, перестраивают кухни и спальни, прибивают новые полки и вешают картины – они, конечно, не одиноки в своей любви к уюту, но в умении сделать дом уютным превзошли многих.