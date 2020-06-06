Крестный ход в Полоцке. Фото https://gorod214.by

Великая просветительница стала первой женщиной с наших земель, которую церковь причислила к лику святых.

Эта святая – небесная заступница Беларуси. Она особенно почитаема христианами, православными и католиками, нашей страны. Храмы, освященные в ее честь, есть в России, Литве, Латвии, Канаде, Великобритании, США.

Обычно к 5 июня в Полоцк съезжаются сотни паломников. В этом году праздник, омраченный эпидемией коронавируса, собрал гораздо меньше людей. Зато в мероприятиях приняли участие полоцкие и новополоцкие чиновники.

Белорусы отметили День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой
Фото http://www.church.by

В Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию.

После литургии в Софийском соборе города Полоцка, которую совершил епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий, организованный крестный ход прошел по городским улицам в Спасо-Евфросиниевский монастырь. Там перед собравшимися выступил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Митрополит Павел в своем слове отметил: «Преподобная Евфросиния является камнем основания нашей веры. Чтобы поклониться преподобной и испросить у нее благословения на свои труды, в эту святую обитель прибывает огромное количество людей. И каждому, кто искренне молится преподобной, кто с верой и надеждой обращается к ней, она испрашивает у Бога благословение. Вот уж действительно сегодня исполняются слова Священного Писания: «Дивен Бог во святых Своих».

Белорусы отметили День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

Белорусы отметили День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

Белорусы отметили День памяти преподобной Евфросинии ПолоцкойБелорусы отметили День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

Белорусы отметили День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой
Фото Тины Палынской

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА