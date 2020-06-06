Белорусы отметили День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

Великая просветительница стала первой женщиной с наших земель, которую церковь причислила к лику святых.

Эта святая – небесная заступница Беларуси. Она особенно почитаема христианами, православными и католиками, нашей страны. Храмы, освященные в ее честь, есть в России, Литве, Латвии, Канаде, Великобритании, США.

Обычно к 5 июня в Полоцк съезжаются сотни паломников. В этом году праздник, омраченный эпидемией коронавируса, собрал гораздо меньше людей. Зато в мероприятиях приняли участие полоцкие и новополоцкие чиновники.

В Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию.

После литургии в Софийском соборе города Полоцка, которую совершил епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий, организованный крестный ход прошел по городским улицам в Спасо-Евфросиниевский монастырь. Там перед собравшимися выступил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Митрополит Павел в своем слове отметил: «Преподобная Евфросиния является камнем основания нашей веры. Чтобы поклониться преподобной и испросить у нее благословения на свои труды, в эту святую обитель прибывает огромное количество людей. И каждому, кто искренне молится преподобной, кто с верой и надеждой обращается к ней, она испрашивает у Бога благословение. Вот уж действительно сегодня исполняются слова Священного Писания: «Дивен Бог во святых Своих».