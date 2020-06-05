Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июня 2020 года, по предварительным данным, составили 7 879,3 млн. долларов США (в эквиваленте), сообщает Нацбанк.

За май 2020 года золотовалютные резервы снизились на 3,7 млн. долларов США (на 0,05 процента) после роста в апреле на 96,4 млн. долларов США (на 1,2 процента).

Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов в мае оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 220 млн. долларов США, говорится в комментарии Нацбанка. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в мае способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также рост стоимости монетарного золота, также отмечается в комментарии.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США.