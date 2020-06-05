В России и на Украине ежедневное число новых случаев COVID-19 перестало расти, ситуация стабилизируется. В Армении и Азербайджане, где несколько ослабили ограничения, болезнь стала распространяться чуть быстрее. Об этом сообщил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, представляя сводку по региону.

Выступая, кстати, на русском языке, д-р Клюге сообщил, что в ответ на негативную тенденцию власти Армении и Азербайджана принимают соответствующие меры. Кроме того, он не исключил, что рост числа новых заражений объясняется, в том числе, изменением тактики лабораторного выявления инфекции: в Азербайджане и Казахстане, например, теперь большее число людей имеет возможность сдать мазок на CCOVID-19.

Вторая волна эпидемии не является неизбежностью. Об этом д-р Клюге заявил, отвечая на вопросы журналистов. Главное, чтобы карантин снимали поэтапно, действуя с предельной осторожностью.

«Мы видим, как все больше стран, ослабляя введенные ограничения, наблюдают новую вспышку инфекции. Если не реагировать на эту тенденцию, может быть вторая волна, которая будет очень сильной», – подчеркнул представитель ВОЗ. Он напомнил, что медики сегодня находятся примерно в том же положении, что и в начале года: в их распоряжении нет ни вакцины, ни лечения от коронавирусной инфекции.

Правда, кое-какой опыт приобрести все же удалось, добавил Клюге, мы сегодня лучше подготовлены к пандемии, больше знаем о вирусе, успели проанализировать применяемые методы лечения и определить их эффективность.