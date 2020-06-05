Накануне на встрече в Витебске со своей инициативной группой претендент в кандидаты в президенты сказал, что этой каплей стала безответственная политика государства в период наступления эпидемии COVID-19. «Это даже не край. Это уже за гранью», – дал он оценку действиям власти.

Положительно отметив, что на встречу с ним люди пришли в масках и перчатках, он подчеркнул, что для области эта проблема наиболее актуальна, так как она первой с ней столкнулась. «У нас как всегда нет информации, но мне местные жители рассказывали, что на самом деле именно сюда приземлялись самолеты с возвращающимися из-за границы российскими туристами, и именно поэтому первый удар COVID-19 был по Витебщине», – сказал Бабарико.