Потенциальный кандидат в депутаты, отвечая накануне на вопрос о его отношении к дорожному сбору для автомобилистов, сказал, что не понимает его необходимость.

«С моей точки зрения у нас достаточно уплачивается налогов для того, чтобы поддерживать дороги в нормальном состоянии. Нам надо прежде всего эти дороги хорошо строить. Нам надо научиться их строить. Возможно, не надо каждый год их ломать танками», – сказал Цепкало.

Политик отметил, что если бы в Беларуси строили дроги как в Европе, Азии и как теперь строят в Африке, то наши дороги не приходилось бы ремонтировать каждый год, выбрасывая на это сотни миллионов долларов.

Он отметил, что вопрос содержания дорог в мире регулируется ценой на бензин. Кто больше его потребляет, тот больше ездит и больше платит.