Окунуться, при наличии фантазии, в изобразительные сюжеты мастеров XII века позволяет находка, которая оказалась в руках белорусских археологов при раскопках в Полоцке, неподалеку от церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря.

На тонком обожженном кирпиче, именуемом плинфа, которая применялась не только при строительстве Древнего Рима и Византии, но и Руси, ученым удалось обнаружить изображение музыканта-скомороха, сообщил БЕЛТА преподаватель местного университета Алексей Коц.

А на уточняющий вопрос: почему именно образ скомороха улавливается на рисунке, историк поясняет, что этот вывод напрашивается благодаря контуру силуэта. «На плинфе изображен музыкант, у которого необычный головной убор в виде колпака». К сожалению, время тоже умеет хранить свои тайны. Изображение сохранилось не в полный рост, только грудная часть, уточняет Коц. Но все равно отчетливо видно, что «под левой рукой он держит струнный инструмент. Возможно, это гусли. Нужно делать анализ», — сказал ученый, добавив, что плинфы с изображениями в Полоцке находили и раньше. Среди наиболее значительных он назвал древний кирпич с чертежом храма-гробницы.

Что касается найденного фрагмента кирпича, то, по оценке Коца, он относится к периоду строительства храма. Рисунок был создан, судя по всему, когда плинфа была еще сырая. «Человек имел художественный вкус и способности. Соблюдены пропорции тела. Возможно, мастер не единожды делал такие изображения, — допускает археолог. — Все находки остаются в Полоцком университете, в нашей лаборатории. А в дальнейшем мы их передадим в местные музеи».

Раскопки, которые начались месяц назад возле Спасо-Преображенской церкви, сообщает агентство, проходят каждый год и, как правило, со специалистами из Эрмитажа в Санкт-Петербурге. В этот раз из-за пандемии коронавируса они приехать не смогли, но консультируют коллег по компьютерной связи.