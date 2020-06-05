В Мостовском районе при демонтаже хозпостройки погиб мужчина. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк, передает БЕЛТА.

Инцидент произошел около полудня 4 июня в одной из деревень Мостовского района. 62-летний мужчина разбирал хозяйственную постройку. В какой-то момент стена обрушилась и придавила его. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть мужчины.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Опрошены свидетели произошедшего.

Проверку по факту гибели мужчины проводит Мостовский районный отдел Следственного комитета.