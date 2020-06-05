Министерство антимонопольного регулирования вынесло на общественное обсуждение проект постановления о запрете использования одноразовой пластмассовой посуды в объектах общественного питания.

Проект постановления и обоснование к нему размещены на сайте министерства.

«Приглашаем к общественному обсуждению проекта постановления министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ”Об изменении постановления МАРТ от 19 февраля 2020 г. № 14“, которым в целях сокращения использования в объектах общественного питания одноразовых изделий из пластика предусмотрено расширение перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 г», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Указанный ранее перечень предлагается дополнить следующими позициями: вилки, ложки и ножи.

Предложения по данному законопроекту желающие могут направить до 15 июня текущего года.