Обязательный масочный режим для противодействия распространению коронавирусной инфекции введен в Белыничском районе Могилевской области. Об этом сообщила местная районная газета — официальный орган райисполкома.

«Распоряжением председателя Белыничского районного исполнительного комитета от 03.06.2020 введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) населениемна объектах и в организациях Белыничского района (магазины, аптеки, отделения банка, связи, почты, в общественном транспорте и прочие объекты). Введен обязательный масочный режим в организациях и учреждениях Белыничского района с обеспечением смены использованных масок каждые 3 часа», — говорится в сообщении районной газеты.

Кроме того, ограничивается количество одновременно находящихся посетителей в общественных местах — для обеспечения мер социального дистанцирования.

В режим работы торговых объектов общественного питания, бытового обслуживания, аптек, отделений банка, почт и других объектов введены технические перерывы для проветривания и проведения уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.

Запрещена выездная торговля, за исключением той, которая осуществляется на специализированном автотранспорте на местном рынке.

Население призывают минимизировать контакты, исключить перемещения за пределы района.

Что побудило власти Белыничского района пойти на столь строгие меры — неясно. В последний раз Минздрав сообщал о количестве заболевших в Могилевской области 24 апреля, тогда их было 396 человек. Информация о количестве заболевших в отдельных районах и вовсе не предоставлялась ни разу. При этом не так давно Минздрав и президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовали ситуацию с коронавирусом в Могилевской области как «неплохую». На этом фоне выглядит очень странным, что обязательный масочный режим вводит уже второй район: на днях было объявлено об аналогичном решении в Кировске. Ходят слухи, что в Кировске на больничном из-за коронавируса едва ли не вся местная власть. Портал TUT.BY не смог подтвердить или опровергнуть данную информацию, однако выяснил, что руководства района действительно нет на рабочих местах, в здание администрации вход запрещен, в районе усилены противоэпидемические меры.

Случаи введения обязательного масочного режима в районах Беларуси до сих пор носят единичный характер. Помимо Белыничей и Кировска, ранее на аналогичный шаг решилась лишь администрация Ивья (Гродненская область), однако буквально на следующий день это объявление было дезавуировано и заявлено о его «рекомендательном» характере.