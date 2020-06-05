Дмитрий Знахаренко: «Вудкрофт очень требовательный. Если он что-то говорит, ты должен выполнить. И неважно как»

Защитник «Динамо» ответил на вопросы болельщиков в клубном инстаграме и рассказал о своем первом впечатлении после знакомства с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, почему дарит болельщикам шайбы и клюшки, бывает ли стыдно после матчей и трудно ли переходить из молодёжного хоккея во взрослый.

– С кем тебе больше всего нравилось играть в «Динамо» в паре за все годы?

– Наверное, с Крисом Хенкелем. С Крайчеком и Блумом здорово игралось. В этом сезоне с Морроу хорошо игралось – как с Блумом, только с Джо мы не так много вместе сыграли. Но было удобно, понимание есть.

– С кем бы ты хотел сыграть в паре из защитников НХЛ?

– Пускай будет Дрю Даути.

– Какой стиль игры тебе больше нравится: силовой или когда игра без столкновений?

– Можно ответить, что первый вариант, ведь я так играю. Но каждый использует свои сильные стороны, скрывая слабые. Раньше я старался проводить силовые приёмы, а с годами понял, что не всегда это нужно, можно где-то клюшкой отобрать шайбу. Немножко грамотнее стал играть в этом плане. Нет, я не берегу себя, просто понял, что каждый силовой приём отнимает очень много энергии – а он далеко не везде нужен. Можно просто шайбу выкинуть из зоны.

– Против кого бы ты сыграл в первом матче нового сезона КХЛ?

– Давай ЦСКА.

– Первое впечатление от знакомства с Крэйгом Вудкрофтом?

– Оно у меня было несколько лет назад. Был мой первый сезон в «Динамо», я с ним в сборной познакомился. Он профессионал своего дела, занимался тактикой, помогал Дэйву Льюису. Все видеоразборы проводил, помогал защитникам. Кричал, пихал регулярно, хвалил тоже. Очень требовательный, ничего не поменялось с тех пор. Если он что-то требует, ты должен выполнить. И неважно как.

– Суеверный ли ты?

– И да, и нет. Головой понимаю, что приметы давно придуманы, из далёкого прошлого. Но какие-то приметы знаю с детства и привык в них верить.

– Расскажи о своих ритуалах перед игрой.

– Это всё-таки личное. Никто не будет про это рассказывать.

– Вопрос от Сергея Костицына. С кем тебе больше нравится находится на льду: с номером 74 или с номером 46?

– С номером 74 я уже давно не играл. Давай с 46. Но лучше с двумя! Мы бы в зоне атаки играли тогда 🙂

– Были ли матчи, когда по ходу игры приходили мысли «поскорее бы прозвучала финальная сирена»?

– Были, конечно. В Уфе, например. Тот ужасный матч. Не складывалось сразу, чувствовал это. Пытались что-то поменять, бывает такое, что даже один момент может всю игру перевернуть. Не шла игра у команды, хотя все старались отбиваться. Не получалось, нужно было хоть как-то в обороне сдержать их. Ну не опускать же руки, надо до конца играть. Но хотелось, чтобы тот матч поскорее закончился.

– О чём ты думаешь во время гимна?

– Ни о чём не думаю, гимн пою.

– О чём говорят хоккеисты, когда съезжаются в кружок перед матчем?

– Капитан или кто-то из ассистентов говорит мотивирующие слова. «Давай, ребята, с первых минут!» Бывает, что матч очень важный, нужно выиграть и неважно как. Будем стелиться, ложиться, биться.

– А ты говорил когда-нибудь в этом кружочке?

– Нет.

– А вратари?

– Было пару раз. Но это ещё когда Скривенс был.

– Какой матч за пять лет в «Динамо» тебе запомнился больше всего?

– Наверное, первый матч – в Хельсинки. Мы тогда выиграли 2:1. И, наверное, в Уфе в первый сезон, когда я свою первую шайбу забросил.

– Почему ты решил на раскатке дарить шайбы болельщикам?

– Один раз попросили шайбу, мне же не жалко. Каждый раз просят шайбу. Даже если не просят, я всё равно кидаю. Уже привычка такая 🙂 С собой домой забрать шайбу здорово, я думаю. Принести такой сувенир.

– Ты из тех игроков, кто уходит со льда последним. Часто остаёшься пообщаться с болельщиками и не против подарить клюшку. Какие слова говорит Павел Владимирович [Головацкий, администратор «Динамо» – прим.], когда ты даришь клюшку?

– Он очень недоволен. Все клюшки, которые я дарил, не те, что у меня в раздевалке стоят. Я из дома приносил клюшки, которые у меня дома стоят. Знаю, что Павел Владимирович будет не в восторге. Он за них отвечает, ему их списывать надо. Чтобы не было конфликта какого-то, я просто из дома свои приношу.

– За что ты любишь хоккей? Почему хоккей самый крутой вид спорта?

– Это весело, зрелищно и динамично. Это дело моей жизни с самого детства. Поэтому для меня хоккей самый крутой вид спорта.

– Какие у тебя ожидания от следующего сезона?

– Всегда самые положительные ожидания. Минимум выйти в плей-офф, а там будет видно. Ожидания абсолютно противоположные прошедшему сезону.

– Каким для тебя должен быть сезон, чтобы ты остался доволен своей работой? Очки, полезность, что-то ещё.

– Если по статистике, то должен быть +3 хотя бы. Это не хорошо, но было бы неплохо. По очкам какой-то цифры нет, просто чем больше, тем лучше.

– Ты своей работой в минувшем сезоне доволен или нет? Именно работой, не статистикой.

– Думаю, что да. Это, наверное, был мой лучший сезон по качеству игры. В этом сезоне я сам чувствую, что вырос. Поэтому могу в актив его себе занести.

– Самый эмоциональный момент в карьере? Положительный или отрицательный окрас, но когда эмоции через край.

– Много таких моментов было. Если за «Динамо», то когда в Сочи гол забил. Давно хотел забить, старался, не получалось. Я понимаю, что нужно нападающим понимать, но и очки тоже хотелось набирать. А если за сборную, то когда на турнире в Словении играли в финале сразу после олимпийской квалификации. Понимал, что очень нужно выиграть. Мы выиграли в одну шайбу, Дэйв был очень заведённый. Все радовались, будто на чемпионате мира игру выиграли. Жаль, что я на чемпионатах мира пока так и не сыграл.

– В этом сезоне ты заблокировал бросков больше всего за карьеру?

– Да. По статистике 70, но на самом деле больше. Думаю, 80 можно брать.

– Готов ли ты заблокировать в следующем сезоне 80-100 бросков?

– Я же не набиваю специально какое-то количество. Сколько получилось, столько получилось. Если получится 100, значит, будет столько.

– Злится ли жена за то, что ты постоянно ложишься под шайбу?

– Нет. Она это принимает как должное, понимает, что это моя работа. Я должен это делать. Даже если бы она злилась, я бы всё равно это делал. Мне нужно так делать.

– Было ли такое, что ты однажды останавливал шайбу, выходящую из зоны по борту, маской?

– Я зону закрывал и мне шайба в лицо попала. Я же не специально головой закрывал.

– Куда больнее всего прилетала шайба?

– В пах, в ребро и ключицу.

– Бывает ли тебе стыдно после игр «Динамо»?

– После каждого поражения стыдно. Вот честно. Ты думаешь, что мог бы лучше сделать, больше сделать. Может, было не стыдно, а обидно после матча с «Авангардом», когда они сравняли за несколько секунд до конца и выиграли в овертайме. Но после поражений в основное время всегда стыдно.

– Вопрос от Александра Павловича. Куда правильно ставить ударение в фамилии твоей?

– На букву Е.

– И ещё от Александра Павловича. Как правильно говорить прозвище: Зэх или Зэк?

– Думаю, ему виднее, не я эти прозвища придумывал 🙂 Не помню, кто это придумывал. Ещё из детства идёт.

– В какие города КХЛ всегда приятно приехать и играть там в хоккей?

– В Риге нравится играть, в Казани. В Москву классно приехать на пару дней, но жить я бы там не жил. Было дело, что ехали там на игру, попадали в пробку и ехали на метро. Администратор на всех купил жетоны, и мы пошли в метро. Необычно было, ребята видео записывали, мол, едем на игру.

– Против какого хоккеиста сложнее играть: Капризова или Умарка?

– Умарка.

– Как ты взаимодействуешь с вратарём?

– У нас есть стандартные фразы, мы их говорим, когда он выходит из ворот. Он знает, что делать: продлить шайбу, оставить, по борту запустить. Голкипер тоже подсказывает, если мы что-то не видим.

– Что самое страшное во время игры?

– Нет такого. А чего бояться? Можно волноваться, переживать, но чего бояться?

– Трудно ли переходить из молодёжного во взрослый хоккей? В чём самая большая разница?

– Тот, кто перешёл во взрослую команду из молодёжных лиг, тот разницу почувствовал. Я перешёл из МХЛ в «Динамо-Молодечно». Там была достаточно молодая команда. Но самое сложное – ты привык в молодёжном хоккее больше бегать и меньше думать. Во взрослом не всегда надо бегать, там люди больше думают. За счёт этого нужно перестраиваться. Во взрослом опыт и мышление важны. И физические кондиции тоже решают.

– В сезоне 2016/17 тебе доводилось играть в амплуа нападающего. Как тебе такой опыт?

– Новый опыт, было непривычно. Вообще не в своей тарелке находился. Площадка совсем по-другому смотрится. Интересно, но играть тяжело было. Много лишнего делал, потому что не было навыков и привычек. Тренер поставил в нападение и сказал играть. Лучше так матч сыграть, чтобы не выпадать из игрового тонуса и состава. Не скажу, что был в восторге, но вышел и сыграл.

– Как сейчас проходят твои дни?

– Тренируюсь. У меня пять занятий на льду в неделю и четыре раза на земле.

– У тебя хороший бросок. Почему ты редко им пользуешься?

– У меня бабушка жены постоянно об этом спрашивает. Болельщикам со стороны кажется, что ты можешь бросить, но не всегда линия броска открыта. Не всегда даже стоит бросать. Если на пятаке никого нет, смысл бросать? Вратарь зафиксирует шайбу или отдаст защитнику, ты перестанешь владеть шайбой. Будет бросок ради броска. Лучше разыграть комбинацию.

– Почему ты выбрал амплуа защитника? Как это произошло в детстве?

– Даже не помню. У нас такого не было. Тренировались все вместе, не было разделения на амплуа. Может, обороняться нравилось, не помню.

– Были ли предложения от клубов КХЛ за твои пять лет в «Динамо»? И были ли в межсезонье?

– Насколько я знаю, до этого года не было. В прошлом году по каким-то слухам доходило, что «Спартак» интересовался, но не знаю, правда или нет. В этом году агент работает, я в это не лезу. Пока что он мне ничего не говорил.

– Что для тебя значит номер 73? И почему именно 73?

– Ничего не значит. Когда в высшей лиге в «Гомеле» играл, взял этот номер. С тех пор под ним и играю. Вот если бы дочка родилась не восьмого, а седьмого марта, номер бы точно что-то значил. Надо на 83 менять 🙂

– Кто самый умный игрок минского «Динамо»?

– В этом сезоне по хоккейному интеллекту самые умные Андрей Костицын и Марк-Андре Граньяни.

– Самое твоё яркое детское воспоминание?

– У меня их много. Есть яркое впечатление, как меня бабушка из детского садика на санках забирала.

– Где бы ты хотел отдохнуть? В какую страну хотел бы съездить, если бы границы были открыты?

– Либо в Грецию, либо в Испанию на Мальорку.

– Твоя любимая еда?

– Сложно одно блюдо выбрать. Если только одно, то драники люблю.

– Выбивали ли тебе зубы?

– Нет, но вывих был. Выправляли обратно.

– Лучший подарок, который тебе делали?

– Навсегда запомню подарок мамы на Новый год – конструктор «Lego».

– За какую команду в НХЛ ты болеешь?

– Ни за какую.

– Кто лучший легионер «Динамо» за все твои пять лет?

– Мэтт Эллисон.

– Талант или работа?

– Работа.

– Какой экзамен в школе для тебя был самый сложный?

– Их всего три у меня было: биология, русский и математика. Не было сложных экзаменов.

– Если бы завтра наступил конец света, что бы ты хотел успеть сделать за сутки?

– В кругу семьи провёл бы этот день.

– Какую музыку ты слушаешь?

– Разную. В раздевалке – какую Артём Демков поставит. Zivert за этот год поднадоела уже. В машине просто радио включаю, что играет, то и играет. На выезде особо не слушаю музыку, больше в игры играю или фильмы смотрю.

– В PubG играешь? С болельщиками готов сыграть?

– Да. Ты предупреди хотя бы за месяц, чтобы мы подготовились 🙂 Я не играю уже месяца три, как-то нет времени.

– Если бы не хоккей, каким бы видом спорта ты занимался?

– Сложно ответить. Вообще никакой спорт не смотрю больше, футбол мне не нравится. Для меня это скучная игра. Играть люблю, но смотреть скучно. Не фанат UFC, если есть время, можно посмотреть какой-то бой. Баскетбол тоже могу посмотреть, если увижу где-то, что идёт матч NBA.

– Если бы не спорт, то какую бы профессию ты выбрал?

– Не рассматривал других альтернатив хоккею. Хотя учил усиленно биологию для поступления, работа врачом мне нравится.

– Чем ты занимаешься во время сезона кроме хоккея?

– Когда нет игр, идёт рутина. Тренировка, пришёл домой, отдохнул, погулял с дочкой, провёл время с семьёй. Выходные не так часто у нас бывали, их особо не запланируешь, потому что тренер говорит: «Завтра выходной». А планов у тебя нет. Проводили время с семьёй или вопросы бытовые решал, которые копились.