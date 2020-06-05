ЕС уже определил перечень стран, для которых откроет границы. Беларусь в этот список пока не входит. По рекомендации ВОЗ ЕС может принимать граждан из стран с неблагополучной эпидситуацией, если у них есть справка о состоянии здоровья. Минздрав Беларуси разработал такую, сообщает Республиканский союз туристических организаций, информирует TUT.BY.

3 июня прошла онлайн-конференция с участием Минздрава, Департамента по туризму, общественных объединений. Обсуждали правила въезда, выезда граждан Беларуси и нерезидентов.

Чтобы попасть в список государств, которым разрешен въезд в ЕС, в стране количество заразившихся не должно превышать 25 человек на 100 тысяч жителей. Беларусь пока далека от таких показателей. Однако по рекомендации ВОЗ страны ЕС могут принимать граждан из списка неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран при наличии справки об отсутствии COVID-19.

«Минздрав Беларуси разработал данные справки на основании рекомендаций ВОЗ на русском и английском языках и готов выдавать по необходимости», — заявили в союзе.

Основанием для проведения тестов и выдачи такой справки будет являться оплаченный билет туда и обратно.

«Если нужен экспресс-тест, то, по заявлению Минздрава, возможность выполнить данную услугу будет предоставляться. Цена такого теста для граждан Республики Беларусь — 41 белорусский рубль, для нерезидентов — 56 рублей» , — уточнили в союзе.

Минздрав сейчас определяет перечень поликлиник, где можно будет получить справку и сдать тест.