Во время представления 5 июня руководителям госорганов и сотрудникам Аппарата Совмина новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что считает ситуацию в стране сложной.

“Как сказал президент, у нас уникальный случай, когда накладываются несколько условных «пандемий» — по линии здравоохранения, экономическая, выборная, идеологическая, когда активизировались всевозможные недруги и противники… Рад, что костяк правительства сохранился, состав абсолютно боеспособный»,- заявил чиновникам Роман Головченко.

По мнению главы правительства, нужно «изменить немного стиль и методы нашей работы». “Недопустимо увязнуть в каких-то межведомственных согласованиях, утрясках, выторговывать для своего ведомства какие-то лучшие условия. На это у нас нет ни времени, ни возможности”, — передает БелТА слова главы Совмина.

В свою очередь, глава Администрации президента Игорь Сергеенко рассказал, почему Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром.

«Роман Александрович имеет большой опыт работы на руководящих должностях в государственных органах и на дипломатической службе… Ему присущи деловитость, конкретность, системность в работе. Президентом было принято решение, руководствуясь этими и другими соображениями, назначить его на должность премьер-министра», — отметил Игорь Сергеенко, передает пресс-служба Совмина.

Александр Лукашенко рассказал 4 июня почему выбор пал на Романа Головченко. По словам президента, у нового премьера большой опыт работы с промышленностью.