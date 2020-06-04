Депутаты приняли проект закона о правах инвалидов – в настоящее время этот статус имеет более 570 тысяч граждан.

Понятие «белорусский жестовый язык» для людей с ограниченными возможностями будет закреплен законодательно, данная норма содержится в проекте закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции», сообщает Sputnik.

Сегодня данный проект закона представил в Овальном зале первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович.

«Белорусский жестовый язык — это не сурдоперевод с белорусского, это уникальный жестовый язык, который был сформирован белорусами», — сказал первый замминистра.

По его словам, в данном проекте закона усовершенствованы и дополнены статьи , регламентирующие вопросы использования жестового языка и обеспечения его перевода.

Бесплатные парковки

Представляя законопроект, Лобович сообщил, что предлагается установить норму о бесплатных парковках для инвалидов.

«На законодательном уровне закрепляется обязательство по выделению на всех автомобильных парковках мест для стоянки транспортных средств для инвалидов, а также предусматривается право бесплатного пользования инвалидными автомобильными парковками», — сказал первый замминистра.

Важная новация

Кроме этого, в проекте закона появилась важная новация, касающаяся установления инвалидности. По словам замминистра, в частности, предусматривается, что инвалидность 1 группы будет устанавливаться сроком на три года, по 2 и 3 группам — на два года.

В настоящее время в Беларуси насчитывается более 574 тысяч человек, которым официально присвоен статус инвалида, что составляет около 6% населения страны.

Депутаты приняли проект закона в первом чтении.

Персональные ассистенты

Представляя законопроект, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Иван Гордейчик сообщил, что в документом предлагается ввести институт персональных ассистентов для инвалидов.

По его словам, персональный ассистент будет помогать человеку с инвалидностью наладить быт, установить коммуникации с окружающими, будет помогать с трудоустройством.

Проектом закона предлагается, что обеспечивать услугами ассистентов будут организации, которые занимаются социальной реабилитацией. Планируется, что в последствии в Беларуси будут открыты специальные центры.

В проекте закона содержится еще одна новация — это введение квот для приема на работу инвалидов. По его словам, в ближайшее время следует ждать указа, которым будет установлен порядок для нанимателей получения квоты для приема на работу инвалидов.