Он поделился выводами, которые сделал после заседания Центризбиркома, рассмотревшего его обращение по поводу нарушений избирательного законодательства действующим президентом Лукашенко.

Для того, чтобы получить ожидаемый эффект от своих сигналов в ЦИК, все установленные нарушения должны быть описаны в деталях. Анонимные сообщения в расчет приниматься не будут.

«Также любой гражданин вправе до сдачи подписных листов отозвать свою подпись, поданную за выдвижение любого кандидата, без предоставления каких-либо пояснений о причинах отзыва», – пишет он в своем телеграм-канале.

Бабарико заявляет, что по рекомендации ЦИК готов обратиться в те организации, где собирались подписи «членами одной из инициативных групп», с надеждой, что там будут предоставлены равные возможности сборщикам подписей других потенциальных кандидатов в президенты.

О границах допустимых высказываний в ходе агитации он надеется узнать из письменного ответа ему из избирательной комиссии.