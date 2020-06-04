В телеграм-канале политика появилось сообщение о том, что в известиях, которые поступают к нему в штаб, содержится информация, что на некоторых предприятиях администрация заявляет работникам, чтобы они пришли с паспортами для «сдачи подписей за Виктора Бабарико«.

Он подчеркивает свою четкую позицию о том, что нарушение избирательного законодательства недопустимо. Любое участие администрации учреждений в сборе подписей запрещено законодательством. Обо всех подобных фактах он просит немедленно ему сообщать.

В отношении должностных лиц, нарушающих таким образом закон, он обещает направлять заявления в прокуратуру. Подписные листы, если они поступят от них, приниматься его командой не будут.