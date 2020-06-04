Сегодня потенциальный кандидат в президенты намерен встретится с представителями своей инициативной группы в Витебске. А вчера – общался с гомельчанами.

Он снова говорил о том, что в правительстве достаточно умных людей. Там хорошие специалисты, которые выдвигают толковые предложения. Им только не надо мешать претворять их в жизнь. В случае своего успеха на предстоящих выборах он готов им дать такую возможность.

Бабарико предлагает провести децентрализацию многих сфер, прежде всего экономики. На примере Белорусского металлургического завода, клиента возглавляемого им до недавнего времени Белгазпромбанка, он показал, как отрицательно влияет излишняя централизация управления.

«Мы видели, как БМЗ шел вниз. И не потому, что на БМЗ плохие руководители, а потому что БМЗ говорили делать то, что они не хотели делать. Самостоятельность руководителей местных предприятий – самое важное. Нужно брать на работу умных людей и не мешать им работать», – сказал оратор перед собравшимися на встречу с ним людьми.

Во время разговора прозвучал вопрос о проводимой теперь политике освоения зараженных после аварии на Чернобыльской АЭС земель. Как известно, Гомельская область наиболее пострадала от этой катастрофы. Бабарико ответил, что он за то, чтобы пригласить независимых экспертов и по-честному посмотреть на ситуацию. И на основании правдивых заключений построить систему освоения этих земель.