Международный Каннский кинофестиваль, несмотря на отмену из-за пандемии коронавируса, объявил программу смотра, в нее вошли 56 картин.

Международный Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен. Позже организаторы смотра сообщили, что в оригинальном формате в этом году фестиваль не состоится. При этом они планировали представить список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра. Их покажут на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.

В программу Каннского кинофестиваля попали работы «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Топорик» Стива МакКуина, «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Настоящие матери» Наоми Кавасе, «Рай: В страну счастью» Хон Сан-су, «Поезд в Пусан 2: Полуостров», режиссер Ен Сан-хо, «Любители рока» и «Мангровый лес» Стива МакКуина, «Еще один раунд» Томаса Винтерберга, «Падение» Вигго Мортенсена, «Аммонит» Френсиса Ли, анимационный «Душа» Пита Доктера и другие.

По словам генерального директора фестиваля Тьерри Фремо, всего на смотр поступило более 2 тысяч заявок.

Международный Каннский кинофестиваль — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае