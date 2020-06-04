Правительственная комиссия ввела режим ЧС федерального характера на территории Красноярского края в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Данное решение принято 3 июня в рамках оперативного заседания Правительственной комиссии под председательством министра МЧС России Евгения Зиничева», — уточняется тексте сообщения.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего начался пожар. Никто из людей не пострадал и не погиб. Возгорание ликвидировали в тот же день.

30 мая в СК сообщили о проверке из-за разлива нефтепродуктов. По предварительным данным, разлилось около 20 тыс. тонн топлива на площади около 350 кв. м. Дизельное топливо с места разлива попало в реки Далдыкан и Амбарка.

Затем глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. В грунт попали около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тыс. тонн.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»), по ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод») и по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). В рамках расследования задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК».