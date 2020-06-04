Уникальный белый грузовик Innotruck с нависающий одноместной кабиной выставлен на продажу в Германии. Продавцом авто является дизайнер этого экземпляра знаменитый Луиджи Колани, сообщает БЕЛТА со ссылкой на James Edition.

Innotruck создан в 2012 году Колани в сотрудничестве со специалистами Мюнхенского технического университета по заказу немецкой компании Siemens.

Внешней вид автомобиля похож на реактивный самолет или космический корабль. Одноместная кабина расположена над кузовом. Из-за необычного месторасположения и панорамных окон возникает ощущение парения.

Кабина оборудована сенсорными дисплеями, которые настраиваются индивидуально под каждого водителя. В пассажирском салоне грузовика созданы комната отдыха и кухня. Автомобиль способен сам вырабатывать энергию с помощью встроенных солнечных панелей и ветрогенераторов.

Автомобиль не сертифицирован, поэтому на нем нельзя ездить по дорогам общего пользования. Цену автомобиля сообщают только потенциальным покупателям.

Всего в мире существует два таких грузовика. Один выставлен на продажу, второй принадлежит семье Колани.