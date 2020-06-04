Похоже, что календарное лето начинает вступать в свои права. В Беларусь идет потепление.

По данным Белгидромета, в пятницу, 5 июня, будет преобладать переменная облачность. В ночные часы по юго-востоку, днем в основном по югу республики ожидаются кратковременные дожди, местами – грозы. Ночью и утром в некоторых районах страны возможен слабый туман. Температура воздуха ночью ожидается от +5 до +11˚С, днем столбики термометров поднимутся от +18 до +24˚С.

В субботу, 6 июня, будет облачно с прояснениями. На большей части республики пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный, при грозах порывистый. Ночью ожидается от +11 до +16˚С, в дневные часы воздух прогреется от +19 до +25˚С, на юго-востоке ожидается до +27˚С.

В воскресенье, 7 июня, будет также облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами, а по Гродненской и Брестской областям на большей части территории, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью столбики термометра покажут от +11 до +17˚С, в дневные часы воздух прогреется от +21 до +27˚С. По юго-востоку воздух прогреется до +29˚С.