В одной из столичных квартир обнаружены мертвыми двое младенцев, сообщила «Минск-Новости» официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Ночью 3 июня в милицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир Фрунзенского района столицы тел двух младенцев.

Во время распития спиртных напитков 40-летняя женщина рассказала своим знакомым, что в квартире находятся тела ее новорожденных детей. Мужчины незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Следственно-оперативной группой совместно с сотрудниками ГУВД Мингорисполкома и специалистами ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти. В ходе осмотра тело одного ребёнка было обнаружено на балконе, тело другого младенца, со слов матери, она хранила в морозильной камере. В момент приезда группы женщина пыталась его скрыть.

По данному факту УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Женщина задержана. Все обстоятельства произошедшего выясняются.