Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко 4 июня выступил на экспертной сессии «Россия и Беларусь: будущее после пандемии», которая прошла в режиме видеоконференции.

Он отвел значительную часть проблемам в двухсторонних отношениях, которые знает не понаслышке. Много лет ему, работавшему в Кабинете министров, приходилось улаживать взаимные споры по поставкам. В первую очередь – нефти.

Беларусь, по словам нашего посла, импортирует почти 100% нефти и газа. Российский налоговый маневр существенно изменил условия работы белорусского нефтехимического комплекса.

Поясним, он лишил Беларусь льгот по поставкам нефти из страны-соседки. А недавно Россия ввела запрет на импорт автомобильного топлива, что существенным образом отразилось на наших производителях.

Посол также напомнил собеседникам, что помимо ограничений к участию в государственных закупках, белорусские предприятия периодически сталкиваются с мясными, молочными и овощными «войнами» на российском рынке.

Владимир Семашко задал вопрос и очертил позицию белорусской стороны по нему: «В чем тогда заключается интеграция? Мы основную цель интеграции видели и видим в создании равных условий ведения хозяйственной деятельности».

«Нас откровенно оскорбляют фейковые заявления, что мы являемся нахлебниками, что нас кормят бесплатно, помогают во всем и так далее. Это абсолютно ложные представления», – заявил он.

Владимир Семашко коснулся и так называемых дорожных карт интеграции. С его слов, из 30 полностью согласованы 28. Карта, которая касается единого рынка газа и компенсации налогового маневра «осталась еще открытой».

Беларусь готова в любое время к дальнейшим переговорам и принятию этих карт. Лучше – пакетом, как предлагал президент Беларуси. Дипломат назвал сентябрь–октябрь текущего года как наиболее приемлемый период для этого.

Как сообщили в посольстве нашей страны в России, мероприятие, на котором выступил В. Семашко, было организовано Ассоциацией внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.