Позиция российской стороны в вопросах цен на нефть и природный газ вызывает в Минске вопросы в контексте отношений в рамках Союзного государства, заявил в четверг посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.

«Цены в условиях единого рынка должны быть сопоставимы. (…) Реализуемый Российской стороной налоговый манёвр коренным образом изменил условия работы белорусского нефтехимического комплекса. Ситуация продолжает ухудшаться», — сказал он, выступая на экспертной сессии «Россия и Беларусь: будущее после пандемии» в формате видеоконференции.

Посол отметил «неравные условия субсидирования иногда откровенно с дискриминацией белорусских производителей на рынке российском, существенные различия цены на природный газ, односторонние изменения в условиях поставки нефти, запрет на ввоз нефтепродуктов, прибавим сюда периодически возникающие ограничения с доступом к госзакупкам, вызывающие сахарные, овощные, молочные, мясные и прочие торговые войны». «Возникает вопрос: а в чем тогда заключается интеграция?», — сказал белорусский посол.

«Мы основную цель интеграции видим и видели в создании равных условий в сфере хозяйственной деятельности. Подчёркиваю: мы не просим преференций, мы выступаем за равные условия», — сказал Семашко.