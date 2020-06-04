Десятилетняя зависимость испортила отношение звезды с близкими, его здоровье и «уничтожила волю к жизни».

Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак признался, что страдает от многолетней зависимости. Об этом норвежский певец рассказал на странице в Instagram.

В откровенном посте артист признался, что имеет зависимость от снотворных препаратов и антидепрессантов.

При этом, 34-летний певец отмечает, что прием препаратов на протяжении 11 лет, практически разрушили его жизнь. Звезда имеет проблемы с мышцами, желудком и организмом в целом. Зависимость также испортила отношения Рыбака с многими людьми. Главной проблемой певец называет то, что таблетки «почти уничтожили волю к жизни».

Артист отмечает, что все начиналось невинно, но почти разрушило его жизнь. В январе 2020 года Рыбак решился на реабилитацию. Он отметил, что чувствует себя лучше и пообещал делиться своим опытом ради тех, кто страдает также, как и он.