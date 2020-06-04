Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по обсуждению нового состава правительства заявил, что не имеет больших претензий к работе премьер-министра Сергея Румаса, передает БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что обсуждал с Сергеем Румасом его отставку. «Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать», — пояснил президент.

Александр Лукашенко отметил, что приветствует стремление Сергея Румаса. «Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону», — сказал глава государства.