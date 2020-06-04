Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, передает БЕЛТА.

Лукашенко назначил Николая Снопкова первым вице-премьером.

Председателем КГК назначен Иван Тертель.

Дмитрий Крутой назначен замглавы Администрации президента Беларуси.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович.

Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий.

Петр Пархомчик назначен министром промышленности Беларуси.

Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси.

Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу.

Дмитрий Пантус назначен председателем Госкомвоенпрома.

Министром ЖКХ назначен Андрей Хмель.