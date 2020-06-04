Стремящаяся стать кандидатом в президенты Беларуси Анна Канопацкая прокомментировала отставку правительства.

Она отметила, что, отработав на посту премьер-министра неполных 2 года, Сергей Румас при наличии прогрессивных взглядов принципиально ничем не отличался от своих предшественников. Запомнился тем, что «вчистую проиграл переговоры в России по всем важным для Беларуси пунктам (ожидаемо), не подписал «дорожные карты» по интеграции с Россией (и хорошо), вовремя не уволил Караника (плохо), и теперь несет вместе с ним бремя ответственности». (В.С. Караник – министр здравоохранения – Ред.)

В качестве самой подходящей кандидатуры на пост руководителя Кабинета министров Канопацкая предлагает нынешнему руководителю государства рассмотреть вице-премьера уходящего правительства Юрия Назарова. Она приводит в качестве его достоинства то, что, будучи главой концерна «Беллесбумпром», он сумел довести до логического завершения модернизацию деревообработки в стране.

На ее взгляд, ему надо отдать предпочтение в условиях приближающегося кризиса и спада экономики. «Победив на выборах, я бы даже не стала менять», – заявляет Канопацкая.