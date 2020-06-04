Кризис может ознаменоваться масштабным сокращением работников в России. Белорусские эксперты прогнозируют: трудовая миграция, которая раньше решала проблемы белорусского рынка труда, сильно свернется.

Эксперты BEROC прогнозируют рост безработицы в Беларуси до более чем 10%, а в худшем случае даже до 30%. Искать работу в соседней стране, как это было во время предыдущих кризисов, у трудовых мигрантов уже вряд ли получится.

Безработица в России достигнет 8% в случае второй волны эпидемии и превысит 10% в случае затяжного кризиса, прогнозируют экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

При затяжной пандемии механизмы адаптации исчерпаются, и «наступающий кризис может быть первым, когда начнется по-настоящему масштабное высвобождение работников», отмечается в докладе.

Три прогноза занятости в России

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования оценили последствия для занятости в зависимости от глубины кризиса.

При оптимистичном сценарии карантин завершится в июне и предприятия умеренно сократят сотрудников. Уровень безработицы на пике составит 5,3-5,6% (по данным Росстата, по итогам 2019 года она составляла 4,6%).

Базовый сценарий предполагает повторный карантин из-за коронавируса осенью-зимой. Безработица вырастет до 8-8,3% в 2021 году и 7-7,3% в 2022-2023 годах.

В пессимистический сценарий заложено, что пандемия затянется до первого квартала 2022 года. Это вызовет глубокий шок мировой экономики с беспрецедентным падением мирового ВВП на 5-5,2%. В таком случае безработица в России вырастет до «катастрофических» 10,5-10,7%, причем острота проблемы, по прогнозам экспертов, сохранится даже в 2023 году с уровнем в 9-9,5%.

По последним данным Минтруда России, официальная численность зарегистрированных в центрах занятости безработных достигла 2,1 млн человек.

«Это фантастический рост, на 1,5 млн человек за два месяца — это очень много», — прокомментировал РБК проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Белорусы теряют доходы и работу

В Беларуси в мае резко выросло число людей, которые живут в малых городах и говорят, что у них снизились доходы. Это следует из данных третьей волны социологического исследования, которое проводят BEROC и SATIO, чтобы понять, как пандемия меняет бюджет домохозяйств, потребительское поведение и ситуацию на рынке труда Беларуси.

— У этих людей изначально были более низкие доходы, в малых городах тяжелее найти подработку, — объяснила во время презентации результатов исследования академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Также из результатов опроса выяснилось, что более чем у половины белорусов есть деньги на месяц жизни или меньше. При этом тех, кто сможет прожить на сбережения полгода и больше, только 7%.

Все больше опрошенных говорят о том, что сталкиваются либо с сокращением рабочих дней, либо с тем, что их отправляют в отпуск за свой счет.

В предыдущие кризисы многие жители небольших белорусских городов спасали финансовое положений своих семей тем, что уезжали на заработки в соседние страны, в том числе и в Россию. Сейчас, по оценке экспертов, риски социальной нестабильности, растут уже не только за счет новых вызовов внутри страны.

— Риски не пойдут на спад по одной простой причине: в условиях пандемии трудовая миграция, которая раньше решала проблемы белорусского рынка труда, сильно свернется. Не думаю, что страны сейчас будут с распростертыми объятиями ждать белорусских трудовых мигрантов, им своих безработных некуда девать. Наверняка ужесточится миграционная политика основных реципиентов нашей рабочей силы, и восточные регионы Беларуси не смогут воспользоваться теми возможностями, которые были раньше, — прогнозирует директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Белорусы уже стали реже выезжать на заработки за границу

В первом квартале этого года работать в другие страны уехало 1455 человек, сообщает департамент по гражданству и миграции МВД. Это на 796 человек меньше, чем в первом квартале 2019-го, и на 723 человека меньше, чем в первом квартале 2018-го. Более трети от общего числа белорусских трудовых мигрантов в первом квартале года уехали в Россию — 588 человек (в первом квартале прошлого года — 932 человека).

По оценке российского МВД, в первом квартале этого года 31 тысяча белорусов встали на миграционный учет и в качестве цели приезда назвали работу. В такой же период прошлого года их было 36 тысяч.

По данным выборочного обследования домохозяйств, проведенного Белстатом, в первом квартале этого года за границей работало 86,8 тысячи человек (за аналогичный период прошлого года — 92,9 тысячи). Из них 71,1%, или 61,7 тысячи человек, находились на заработках в России.