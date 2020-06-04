«Доигрался»: в Гродно мужчина обстрелял людей из страйкбольного оружия

1 июня около трех часов дня в Октябрьский РОВД г. Гродно поступило сообщение, что неизвестный мужчина в доме по проспекту Клецкова стрелял из травматического оружия по работникам лифтовой службы.

Двое мужчин поднимались на верхний этаж, чтобы произвести ремонтные работы лифта. Проходя по общему балкону на двенадцатом этаже, услышали хлопки и удары по стенам, а также ощутили многочисленные удары неустановленных предметов по одежде.

Мужчины увидели, что из окна неизвестный производит в их направлении выстрелы из предмета, похожего на автомат. Подойдя к квартире «стрелка», услышали угрозы в свой адрес. Когда дверь приоткрылась, прозвучало несколько выстрелов и произошел сильный хлопок, после чего на площадке образовалось задымление.

О произошедшем лифтеры сообщили в милицию. На место незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, сотрудники охраны и ОМОН.

Входную дверь правоохранителям открыл отец стрелявшего, приехавший с работы. Сам злоумышленник забаррикадировался в своей комнате.

Длительные переговоры результат не принесли, злоумышленник дверь не открывал и продолжал угрожать милиции. Было принято решение взломать дверь.

Нигде неработающий 36-летний гродненец госпитализирован в УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология».

В его комнате обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов для игры в «СтрайкБол» – автомат «МР-5», пять пистолетов неустановленной марки, полимерные гранаты с шариками внутри, магазины к автомату, большое количество банок с пластмассовыми шариками. Помимо этого изъяты несколько ножей и два газовых баллончика.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям гродненца будет дана правовая оценка.