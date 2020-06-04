Анжелика Агурбаш рассказала, что немного поправилась на самоизоляции.

О возрасте

Недавно певица отметила 50-летний юбилей. Она и сама не верит в то, что ей уже столько лет.

«Я сама не понимаю, как так произошло – у меня уже трое абсолютно взрослых детей, теперь юбилей этот, – говорит певица. – Смотрю в зеркало, и возникают вопросы. Ведь чувствую себя на 18, а выгляжу максимум на 35!

Мой возраст, который я нисколько не скрываю, это, в принципе, только середина, а может, и начало взрослой жизни. Раньше – 30 лет, а теперь вот ближе к 50. Конечно, все относительно, и многие в 50 выглядят как древние старики и старухи. А есть Сальма Хайек, которой никто не даст полтинник. Ведь наша душа не взрослеет. Только тело, а оно творение ваших собственных рук. Возраст формируют наши мысли и внутреннее наполнение».

Празднование круглой даты артистка перенесла до лучших времен: «Скорее всего, на осень. Обязательно соберу за большим столом всех дорогих людей, кто на протяжении долгого времени был рядом. И устрою веселый праздник. Сейчас же добросовестно соблюдаю самоизоляцию».

О тревогах

Как известно, сегодня многие бизнесы переживают не лучшие времена. О концертах сейчас думают в последнюю очередь.

«С кризисом я пока справляюсь, но доля тревоги есть, потому что у меня ответственность перед детьми, плюс надо элементарно оплачивать аренду квартиры, коммунальные услуги и прочее, – цитирует Анжелику Агурбаш «Стархит». – Деньги ведь имеют свойство заканчиваться, несмотря на то, что сейчас расходов немного, только на еду. Не понятно, когда появится первая работа, как мы будем дальше существовать».

О лишних килограммах

Анжелика Агурбаш сейчас немало времени проводит на кухне. Младший сын заканчивает 9-й класс, артистка готовит ему еду.

«Столько, сколько я готовила в последнее время, я не готовила никогда, – смеется она. – Час в день занимаюсь английским, один-два раза по 40 минут – комплексом своих упражнений на растяжку, они помогают находиться в форме. Делаю масочки, ванны с солью. Вот такой домашний санаторий. Наконец смогла разобрать фотоархивы, навести порядок в гардеробной…. Конечно, думаю, минимум 3–4 килограмма набрала. Но меня это абсолютно не беспокоит. Я не худею от занятий спортом или сидя на диете, а только от активного рабочего образа жизни».

Чем занимаются дети Анжелики Агурбаш?

Дочь Даша – педагог по вокалу. Сейчас она дистанционно занимается со своими студентами – преподает в колледже Олега Табакова, которым руководит Владимир Машков.

Сын Никита живет в Милане, тоже работает дистанционно в металлургической компании, расположенной в Лугано.

Младший сын Анастас – школьник, увлекается графикой и японской культурой, нанотехнологиями. Не исключено, что после 9-го класса будет поступать в колледж на графический дизайн.