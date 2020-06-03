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Экс-председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько организовал видеоинтервью с претендентом на пост Президента Республики Беларусь Валерием Цепкало.

Послушайте, о чем они говорили…

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА