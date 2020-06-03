Накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что с 15 июня возобновляется международное и внутреннее авиасообщение. По словам министра: «Мы открываем направления при двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе — эпидемиологическая ситуация».

О своей готовности возобновить международные рейсы с 16 июня из аэропорта «Киев» сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir.

Направления по которым возобновится авиасообщение уже 16 июня — Belavia Минск, LOT -Варшава, WizzAir — Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).