ЦИК публично ответил на носящие массовый характер обращения в комиссию о высказываниях действующего президента в отношении женщин, которые, на взгляд заявителей, носят дискриминационный характер и нарушают положения Избирательного кодекса Республики Беларусь.

К примеру, потенциальный кандидат Виктор Бабарико в своем обращении концентрировал внимание Центризбиркома на словах Лукашенко, сказанных им 29 мая на встрече с представителями Минского тракторного завода: «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден».

Центральная комиссия в ответе дает свое разъяснение по регламентирующей агитационную деятельность статье 47 Избирательного кодекса: она применяется только к лицам, зарегистрированным кандидатами в президенты.

Позиция авторов обращений отражает их личное мнение, резюмируется в документе. Понятия преждевременной агитации избирательное законодательство не содержит. Из всего делается вывод, что для вынесения предупреждения Лукашенко правовых оснований не имеется.