Сергей Тихановский, известный блогер и руководитель ее инициативной группы по выдвижению в кандидаты в президенты, был задержан милицией в Гродно 29 мая.

На пикете по сбору подписей была спровоцирована потасовка, после которой арестовали несколько человек из инициативной группы, а также находившихся рядом граждан.

Впоследствии Тихановский и еще несколько человек были перевезены в Минск. Как сообщило Министерство внутренних дел, заведено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников милиции.

После задержания истек положенный по закону трехдневный срок до предъявления обвинения. Находящихся под арестом не выпустили. Скорее всего, содержание их под стражей продлено до 10 дней.

Светлана Тихановская 2 июня приехала в Минск с передачей для своего мужа. Ни в одном из мест, где он мог бы находиться, не подтвердили его присутствия.

События в нашей стране прокомментировала Парламентская ассамблея ОБСЕ. Была выражена обеспокоенность в связи с задержанием политических активистов. Депутаты Европарламента призвали белорусские власти немедленно освободить всех граждан, которые были несправедливо арестованы. Если ситуация не изменится, будет инициирован пересмотр политики Евросоюза в отношении Беларуси и вопрос о применении санкций к должностным лицам, ответственным за репрессии.