Спикер Сейма Эльжбета Витек приняла решение о проведении в Польше президентских выборов 28 июня этого года.

Президентские выборы в Польше состоятся 28 июня. Такое решение было принято в соответствии с Конституцией страны спикером Сейма Эльжбетой Витек. В специальном заявлении в среду, 3 июня, транслируемом по центральным каналам Польского Радио и Телевидения, Эльжбета Витек отметила, что избрание главы государства является конституционным правом поляков, а также залогом продолжения польской государственности. Срок полномочий действующего президента Анджея Дуды истекает 6 августа. Ранее Государственная избирательная комиссия утвердила предвыборный календарь, согласно которому срок регистрации избирательных комитетов истекает 5 июня, а регистрации кандидатов — 10 июня.

Спикер Сейма напомнила, что намеченные первоначально на 10 мая президентские выборы в Польше не состоялись из-за бойкота, объявленного оппозицией в Сенате и органах местного самоуправления. Эльжбета Витек обвинила оппозицию в преднамеренных действиях с целью дестабилизации польского государства и подрыва его международной позиции. Во вторник президент Анджей Дуда подписал закон об исключительном порядке проведения президентских выборов в Польше во время эпидемии коронавируса, который ранее утвердил парламент.

Новый закон о выборах предполагает, что голосование пройдет по смешанному принципу — на избирательных участках и по почте для всех желающих избирателей, в частности, пребывающих на карантинном режиме. Кандидаты, заявленные на несостоявшееся 10 мая выборы, имеют право баллотироваться снова, не собирая подписей с поддержкой.