Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Бресте напряженная: в городе отмечается пик заболеваемости.

Об этом сообщает городской исполком со ссылкой на зональный центр гигиены и эпидемиологии, передает Sputnik.by.

«Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по инфекции COVID-19 (коронавирусной инфекции) в городе Бресте напряженная. В городе отмечается пик заболеваемости. Ежедневно с пневмонией госпитализируются более 100 горожан», – сообщили в исполкоме и подчеркнули, что в настоящее время мест для госпитализации достаточно.

В пресс-службе также отметили, что на городском уровне медпомощь больным пневмонией оказывают в Брестской ЦГБ, а также в городской больнице №1.

«По данным санитарно-эпидемиологической службы города, несмотря на информирование в СМИ, отношение части населения к профилактическим мерам недостаточно серьезное. Так, даже в магазинах и в общественном транспорте только часть людей используют маски», – сказано в сообщении.

Горожан призывают ограничить пребывание в местах массового скопления людей, посещение знакомых, а также не выезжать в другие регионы и минимизировать «отклонения от жизненно необходимых маршрутов: на работу и обратно, в магазин и при необходимости в аптеку».

«При посещении магазинов, торговых центров, аптек и иных мест скопления людей использовать маски, соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра друг от друга, пользоваться антисептиками, обязательно использовать маски в общественном транспорте», – добавили в Брестском горисполкоме.